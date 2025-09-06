CELAC’tan bölge dışı askeri varlığa tepki: 20 ülkeden ortak bildiri yayınlandı

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) üyesi 20 ülke, yayımladıkları ortak bildiride bölge dışı askeri güçlerin konuşlanmasından duydukları derin endişeyi dile getirerek, “Barış Bölgesi” ilkesine bağlılıklarını vurguladı.

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) üyesi 20 ülke, bölge dışı askeri varlıkların konuşlandırılmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. 

Antigua ve Barbuda, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Küba, Dominika, Grenada, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Uruguay ve Venezuela’nın imzasıyla yayımlanan bildiride, son dönemde bölgeye konuşlandırılan dış askeri güçlerden duyulan derin kaygı vurgulandı.

 Metinde, Latin Amerika ve Karayipler’in bir barış bölgesi olduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu vesileyle hatırlatılmaktadır ki, Latin Amerika ve Karayipler, tüm üye devletlerce benimsenmiş bir taahhüt çerçevesinde “Barış Bölgesi” ilan edilmiştir. Bu ilke; güç kullanımının veya tehdidinin reddi, ihtilafların barışçıl yollarla çözümü, diyalog ve çok taraflılığın teşviki, egemenlik ve toprak bütünlüğüne mutlak saygı, devletlerin içişlerine müdahale etmeme ve halkların kendi kaderini tayin hakkının devredilemezliği gibi esaslara dayanmaktadır.  

Bununla birlikte, Latin Amerika ve Karayipler Nükleer Silahların Yasaklanmasına İlişkin Antlaşma (Tlatelolco Antlaşması), bölgemizi dünyada yoğun nüfuslu ilk nükleer silahlardan arındırılmış bölge haline getiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu Antlaşma, halklarımızın barış, ortak güvenlik ve nükleer silahların baskı ya da tehdit aracı olarak kesin biçimde yasaklanması yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır.  

Diğer yandan, sınır aşan organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığının barışçıl ve kapsayıcı toplumların inşası açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, bunlarla mücadelenin öncelikli bir mesele olduğu teyit edilmekte; Uluslararası Hukuka saygı temelinde, yürürlükteki yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde, bölgesel ve uluslararası işbirliği ile eşgüdümün güçlendirilmesi yönündeki irade bir kez daha vurgulanmaktadır.  

Bu bildiriyi imzalayan CELAC ülkeleri, güvenli bir çevrenin teşvik edilmesi çağrısında bulunmakta ve bölgemizde barış, istikrar, demokrasi ve kalkınmanın savunulmasına yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit etmektedir."

