Ekonomi, savunma, istihdam… Bakan Işıkhan Sakarya’da Türkiye Yüzyılı’nı anlattı

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuşan Bakan Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı”nın emek, alın teri, yürek ve davasına adanmış kadrolar ile istikbaline inanan bir milletin eseri olacağını ifade etti. Sakarya’nın tarihi, kültürel ve ekonomik gücüyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını belirten Işıkhan, şehrin sanayi ve üretim merkezi olarak stratejik önem taşıdığını kaydetti.

EKONOMİDE KESİNTİSİZ BÜYÜME

Bakan Işıkhan, son dönemde açıklanan ekonomik verilere de değindi. “Ekonomi 20 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor” diyen Işıkhan, Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdüğünü hatırlattı.

Çalışma hayatı alanında Sakarya’nın kazandığı ivmeyi anlatan Bakan, şu bilgileri paylaştı:

“Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’yı kapsayan TR42 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 53,5, işsizlik oranı yüzde 8,3, işgücüne katılım oranı yüzde 58,4 olmuştur. Yine Sakarya’da İŞKUR aracılığıyla 2002’de özel ve kamu sektöründe toplamda 1976 vatandaşımızı işe yerleştirmişken, 2025’de 31 bin 180 vatandaşımızı işe yerleştirdik. 2002’den günümüze toplamda 326 bin 385 vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. Toplamda 128 bin 916 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık.”

İSTİHDAMDA GÜÇLÜ TABLO

Türkiye genelindeki işgücü verilerini de aktaran Bakan Işıkhan, “2025 Temmuz'da işsiz sayısı bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 oldu” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİNDE TARİHİ ADIMLAR

Konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişmelerine değinen Bakan Işıkhan, yerli ve milli üretim hamlelerinin insanlık için umut olduğunu söyledi. “SİHA, İHA, KAAN, Hürjet, Hürkuş ve Kızıl Elma gibi savunma sanayiimize kazandırdığımız eserlerimiz insanlığın umudu olmaya devam ediyor” diyerek savunma sanayisinin geldiği noktayı vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Birlik ve beraberliğin her alanda başarı getirdiğini belirten Bakan Işıkhan, terörle mücadeledeki kararlı duruşu da şu sözlerle dile getirdi:

“Ekonomi, çalışma hayatı, savunma ve terörle mücadelede bir ve beraber olduğumuzda neler yapabildiğimizi tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Bilhassa tüm güvenlik güçlerimizle devletimizin 40 yıllık emeğinin ve mücadelesinin bir sonucu olan Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah bu birlik ve kardeşlik hukukumuzun gücüyle ulaşacağız.”

Bakan Işıkhan, kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm işgücüne daha nitelikli iş fırsatları sunacaklarını, yeşil ve dijital dönüşümü adil şekilde gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Sakarya’nın organize sanayi bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve fabrikalarıyla hem istihdama hem de yerli ve milli kalkınmaya öncülük ettiğini belirtti.

Programda AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu da yer aldı. Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı” yolunda en büyük başarı hikâyelerinin Sakarya’dan çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.