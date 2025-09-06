Filenin Sultanları tarih yazdı! Türkiye Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi

Milliler, ikinci seti 25-17, üçüncü seti 25-18 kazanırken, dördüncü sette ise büyük bir mücadele sonunda 27-25 üstünlük kurarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip finalde Brezilya – İtalya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Büyük final mücadelesi 7 Eylül’de oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI İLK KEZ FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda daha önce hiç finale yükselememişti. Bu tarihi başarıyla birlikte Filenin Sultanları, Türk voleybol tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Turnuvanın grup aşamasında Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile aynı grupta yer alan milliler, grubu set vermeden 3 galibiyetle lider tamamladı. Çeyrek finalde güçlü rakip ABD’yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Japonya’yı devirerek adını finale yazdırdı.

FİNALDE MUHTEMEL RAKİP BREZİLYA YA DA İTALYA

Ay-yıldızlılar, finalde Brezilya – İtalya karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Organizasyonun güçlü ekiplerinden İtalya, çeyrek finalde Polonya’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Brezilya ise turnuvanın sürpriz takımı Fransa’yı 3-0 yenerek yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu.

İki dev arasında oynanacak Brezilya – İtalya yarı final mücadelesi Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda TSİ 15.30’da başlayacak.

FERHAT AKBAŞ TARİHE GEÇTİ

Japonya Milli Takımı’nı çalıştıran Türk başantrenör Ferhat Akbaş da turnuvaya damga vurdu. Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmayı başardı.

Başarılı performansıyla öne çıkan Japonya, çeyrek finalde Hollanda’yı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Bu sonuç, Japonya’nın 15 yıl aradan sonra yarı finale yükselmesi anlamına gelirken, Akbaş’ın da tarihi bir başarıya imza atmasını sağladı.

Ferhat Akbaş’ın öğrencileri, üçüncülük maçında Brezilya – İtalya mücadelesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.