Bakan Göktaş duyurdu! Sosyal konutlarda genç çiftlere ve 3 çocuk üzeri ailelere özel ayrıcalık

Bakan Göktaş, sosyal konut projesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal konut projesinde, genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak, 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirlenecek."

Bu adımla genç çiftlerin konut edinmelerinin kolaylaştırılması hedeflenirken, çocuk sayısına göre ailelere de ek fırsatlar tanınacak.

Göktaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilecek proje için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese aileler adına teşekkür etti.

Bakan Göktaş, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu adım, hem aile yapımızı güçlendirecek hem de gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeye imza atacağız."