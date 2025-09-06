MYP Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı!
Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Parti tarafından yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği belirtildi.
MYP'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır."