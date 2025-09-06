Adana’da akılalmaz olay: Kırmızı ışıkta duran kamyonetten biber çaldılar!

Adana’da kırmızı ışıkta duran biber yüklü bir kamyonetten anne ve iki çocuğunun biber çaldığı anlar kameralara yansıdı. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen biber yüklü kamyoneti fark eden anne ve çocukları, aracın kasasındaki brandayı kaldırarak kırmızı biberleri almaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde anne ve çocuklarının brandayı kaldırıp biberleri aldıkları, ardından hızlıca bölgeden uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Olayı gören vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izlerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
