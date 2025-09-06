CANLI İZLE: 12 Dev Adam Çeyrek final yolunda: Türkiye – İsveç EuroBasket maçı başladı!

Türkiye – İsveç EuroBasket mücadelesi, bugün saat 12.00’de başlayacak.

Dev mücadele, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Xiaomi Arena’da oynanıyor.

Karşılaşma, TRT Spor ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

TAKIMLARIN SON DURUMU

Türkiye, turnuvada oynadığı son 5 maçta Sırbistan, Estonya, Portekiz, Çekya ve Letonya’yı mağlup ederek formda bir görüntü sergiliyor.

İsveç ise oynadığı son 5 karşılaşmada yalnızca Karadağ ve Büyük Britanya’yı mağlup etti, Litvanya, Almanya ve Finlandiya’ya yenildi.

Bu karşılaşmayı kazanacak ekip, bir üst tura çıkmak için büyük avantaj elde edecek. EuroBasket finali ise 14 Eylül 2025’te oynanacak.