Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası başladı: 25 ülkeden 130 sporcu yarışıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar’da başlayan 8. Dünya Motokros Şampiyonasına Türkiye’nin yanı sıra 25 farklı ülkeden yaklaşık 130 sporcunun katıldığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası başladı: 25 ülkeden 130 sporcu yarışıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Geçtiğimiz çarşamba günü başlayan MotoFest ile birlikte kentte büyük bir heyecan yaşandığını söyleyen Akülke, “Dünya Motokros Şampiyonası 8. defa Afyonkarahisar’da kapılarını açtı. Sporcular çok heyecanlı. Bugün de ısınma ve antrenman turları ile organizasyonumuz devam edecek ve Dünya Motokros Şampiyonası başlayacak” dedi.

25 ÜLKEDEN 120’YE YAKIN SPORCU, 10 MİLLİ SPORCU YARIŞIYOR

Organizasyona 25 ülkeden 120’ye yakın sporcu ile birlikte 10 milli sporcu katılıyor. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Sporcularımız kıyasıya yarışacak. Organizasyonumuz yarın büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.

Şampiyona bu yıl MXGP 1, MXGP 2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonlardan birinin Afyonkarahisar’da belirlenmesini istediklerini söyleyen Akülke, organizasyonun büyük bir heyecanla takip edileceğini belirtti.

Asya Şengönül, Minikler Taekwondo’da ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu!Asya Şengönül, Minikler Taekwondo’da ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu!Spor
Yenidoğan Çetesi davasında 6. duruşma: Sanık sayısı 57’ye yükseldiYenidoğan Çetesi davasında 6. duruşma: Sanık sayısı 57’ye yükseldiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

motokros Afyon
Günün Manşetleri
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklama
“Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”
“Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”
Müjdat Gürbüz de görevden çekildi
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
Çok Okunanlar
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
TOKİ’den büyük fırsat! TOKİ’den büyük fırsat!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı