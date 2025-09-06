Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası başladı: 25 ülkeden 130 sporcu yarışıyor

Geçtiğimiz çarşamba günü başlayan MotoFest ile birlikte kentte büyük bir heyecan yaşandığını söyleyen Akülke, “Dünya Motokros Şampiyonası 8. defa Afyonkarahisar’da kapılarını açtı. Sporcular çok heyecanlı. Bugün de ısınma ve antrenman turları ile organizasyonumuz devam edecek ve Dünya Motokros Şampiyonası başlayacak” dedi.

25 ÜLKEDEN 120’YE YAKIN SPORCU, 10 MİLLİ SPORCU YARIŞIYOR

Organizasyona 25 ülkeden 120’ye yakın sporcu ile birlikte 10 milli sporcu katılıyor. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Sporcularımız kıyasıya yarışacak. Organizasyonumuz yarın büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.

Şampiyona bu yıl MXGP 1, MXGP 2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonlardan birinin Afyonkarahisar’da belirlenmesini istediklerini söyleyen Akülke, organizasyonun büyük bir heyecanla takip edileceğini belirtti.