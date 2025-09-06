CHP İstanbul’da kayyum krizi! Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetinde yer almayacağını açıklayan Hasan Babacan’ın ardından, yedek listede bulunan Gökmen Güneş de kayyumluk görevini kabul etmedi.

İstanbul İl Başkanlığı için oluşturulan kayyum heyetinde adı geçen Hasan Babacan geçtiğimiz günlerde görevi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Bugün gelen yeni açıklama ile Babacan’ın yedek listesinde yer alan Gökmen Güneş’in de kayyumluğu reddettiği öğrenildi.

