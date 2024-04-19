CIA itiraf etti: Ukrayna ordusu 2024 sonunda yenilebilir

Batı’nın bütün desteğine rağmen Ukrayna Ordusu savaşı kaybediyor. Son olarak CIA (CİA) Direktörü William Burns de gerçeği itiraf etti. Burns, 2024 sonunda Ukrayna’nın yenilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi ve ekledi: “Tablo çok daha korkunç olacak”.

CIA itiraf etti: Ukrayna ordusu 2024 sonunda yenilebilir

Zelenskiy yönetimi tükenme noktasına geldi.

NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin desteğine rağmen Ukrayna Ordusu ilerleme sağlayamadı.

Ukrayna’nın savaşı kaybettiği gerçeğini son olarak ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns  de itiraf etti.

Burns, Ukrayna ordusunun 2024 yılının sonuna doğru yenilgiye uğratılması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

CIA  Direktörü William Burns, "Ukraynalıların 2024 sonuna kadar yenilgiye uğratılması ya da en azından Vladimir Putin'in barış anlaşmasının şartlarını etkili bir şekilde dikte edebilecek konumda olması riski oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

Burns, Kongre üyelerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'e milyarlarca dolar tahsis etmesine olanak sağlayacak ek finansman yasasını onaylama çağrısı yaptı. CIA Direktörü aksi takdirde “tablo çok daha korkunç olacak” dedi.

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