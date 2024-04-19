Zelenskiy yönetimi tükenme noktasına geldi.



NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin desteğine rağmen Ukrayna Ordusu ilerleme sağlayamadı.



Ukrayna’nın savaşı kaybettiği gerçeğini son olarak ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns de itiraf etti.



Burns, Ukrayna ordusunun 2024 yılının sonuna doğru yenilgiye uğratılması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



CIA Direktörü William Burns, "Ukraynalıların 2024 sonuna kadar yenilgiye uğratılması ya da en azından Vladimir Putin'in barış anlaşmasının şartlarını etkili bir şekilde dikte edebilecek konumda olması riski oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.



Burns, Kongre üyelerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'e milyarlarca dolar tahsis etmesine olanak sağlayacak ek finansman yasasını onaylama çağrısı yaptı. CIA Direktörü aksi takdirde “tablo çok daha korkunç olacak” dedi.