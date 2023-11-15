Çin Lideri Şi Cinping ABD'de! Gözler Şi ve Biden Arasındaki Görüşmeye Çevrildi

ABD'nin San Francisco kenti Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomik Liderler Toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ını, küresel GSYH'nin yüzde 62'sini ve küresel ticaretin yarısını temsil eden APEC'in toplantısı iki gün sürecek. Toplantıya APEC üyesi 21 ülkenin lideri katılıyor. O isimlerden biriyse Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping.

Şi, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve diğer ABD temsilcileri tarafından karşılandı.

Zirvenin yapılacağı yere giden sokaklarda ise coşku vardı. Çok sayıda Çinli Şi'yi karşılamak için bayraklar ve pankartlarla sokaklardaydı.

Ancak gözler zirveden çok Şi'nin ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı zirveye kilitlendi. Bu görüşme ikili arasında bir yıl önce Endonezya'nın Bali kentinde yaptıkları görüşmeden bu yana ilk yüz yüze görüşme olacak.