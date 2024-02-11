Çin yeni yılı Uygur danslarıyla kutlandı

Kırgız Manas ve Moğol Cangar destanları okundu. Tarihi Kaşgar Kenti dev bir tiyatro sahnesine dönüştü.

Çinliler ay takvimine göre 10 Şubat'ta yeni yılı kutladı. Tavşan yılı bitti. Ejderha yılı başladı.



Çin yeni yılı başta Çin olmak üzere tüm dünyada kutlandı.



Çin Medya Grubu her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da Bahar Festivali Galası düzenledi.



Televizyondan canlı yayınlanan gösteri; görsel ve kültürel bir şölene dönüştü.



Pekin'deki ana sahnenin yanı sıra Kaşgar, Shenyang (ŞENYANG), Xi'an (ŞİAN), ve Changsha'da (ŞANGSA) da sergilenen gösteriler canlı yayınlandı.



Çin'in Sinciang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar'da eski şehir adeta dev bir tiyatro sahnesine dönüştürüldü. Tüm şehir göz kamaştırıcı ışıklarla aydınlatıldı.



Çinli Uygur aktris Dilraba Dilmurat, halk sanatçısı Wang Hongwei (VANG HONGVEY), Yu Menglong ve Uygur şarkıcı Ai Re ile çeşitli etnik gruplardan sanatçılar şarkı ve danslarıyla göz kamaştırıcı bir performans sergiledi.



Bahar Festivali Galasında sadece Uygur kültürü değil, Kırgızların Manas ve Moğolların Cangar destanı da sergilendi.



Çin Medya Grubu'nun Bahar Festivali Galası Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en çok izlenen yıllık TV programı olarak kabul ediliyor. Gala bu yıl tüm medya platformlarında 14 milyar kez izlendi.