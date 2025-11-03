Dağcıların kampına çığ düştü! Ölü ve yaralılar var

Nepal'de 5'i yabancı 7 kişinin öldüğü çığ faciası sonrası bölgeye ulaşım kesildi; 4900 metredeki ana kampta 5 yaralı kurtarılmayı beklerken, helikopterler geri dönmek zorunda kaldı.

Simge Sarıyar
Dağcıların kampına çığ düştü! Ölü ve yaralılar var
Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda bir kampa çığ düşmesi sonucu büyük bir facia yaşandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşamını yitirenlerin 5'inin yabancı dağcı olduğu, diğer 2 kişinin ise Nepalli rehber olarak görev yaptığı belirtildi.

ANA KAMPTA 5 YARALI VAR

Yetkililer, faciaya ek olarak, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikte bulunan ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını aktardı. Hayatını kaybeden yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin ise henüz belirlenemediği ifade edildi.

Olayın ardından bölgeye gönderilen kurtarma ekiplerinin çabaları ise olumsuz hava koşullarına takıldı. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını, ancak kötü hava şartları nedeniyle ekiplerin şimdilik geri dönmek zorunda kaldığını kaydetti.

Bölgeden gelen bilgilere göre, Nepal'de geçen haftadan bu yana hava koşullarının giderek kötüleştiği ve ülkede kar fırtınalarının etkili olduğu bildirildi.

Yaklaşık 5 bin 600 metre yükseklikte olan Yalung Ri Dağı'nın, genellikle yüksek dağ tırmanışında deneyimsiz olan dağcılar tarafından tercih edilen bir rota olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

nepal çığ
