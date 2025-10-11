Devletin verileri yandı! 191 bin memurun dosyası kül oldu

Güney Kore’nin devlet kurumları tarafından kullanılan merkezi veri depolama sistemi “G Drive”, 26 Eylül’de Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) binasında çıkan yangında tamamen yok oldu. Bu olay, yaklaşık 191 bin kamu çalışanının iş belgelerinin silinmesine neden oldu.

Euronews'e göre, İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim’de yaptığı resmi açıklamada, yangında doğrudan zarar gören 96 sistemden birinin G Drive olduğunu doğruladı. 2018 yılından bu yana kamu çalışanlarının tüm belgelerini bilgisayarlarında tutmak yerine G Drive üzerinden depolamaları tavsiye ediliyordu. Ancak kritik bir hata yapılmıştı: sistemin hiçbir dış yedeği alınmamıştı.

Kamu Hizmeti Dairesi Başkanı Lim Jeong-gyu, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: “Sistem dışa yedeklenmediği için depolanan tüm belgeler kayboldu ve geri getirmenin bir yolu yok.”

Dışa yedekleme, verilerin sadece ana sistemde değil, farklı bir fiziksel veya bulut ortamında da saklanması anlamına geliyor. Böylece yangın, siber saldırı veya sistem arızası gibi durumlarda verilerin güvenliği sağlanabiliyor. Ancak Güney Kore hükümetinin veri yönetiminde bu temel güvenlik önlemi alınmamıştı. G Drive sistemi, tek bir merkezde depolanan verilerden oluşuyordu. Dolayısıyla, yangın tüm dosyaları geri dönülmez şekilde yok etti.

191 BİN KAMU GÖREVLİSİ ETKİLENDİ

Ağustos ayı itibarıyla 191 bin devlet memuru G Drive üzerinden belge paylaşımı yapıyordu. Güney Kore’de toplam 750 bin kamu çalışanı bulunuyor ve bu olay doğrudan kamu sektörünün dörtte birini etkiledi.

Sistem, 30 bakanlığın iş dosyalarını barındırıyordu. Ancak her bakanlık G Drive’ı farklı ölçülerde kullanıyordu. Bazı birimlerin belgeleri aynı zamanda Onnara Sistemi adlı hükümet intranetinde de yer alıyordu. Lim Jeong-gyu, Onnara’nın tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından resmi belgelerin büyük kısmının geri getirilebileceğini belirtti.

YANGININ NEDENİ LİTYUM İYON PİL PATLAMASI

Yetkililere göre yangın, 26 Eylül sabahı lityum iyon pillerin taşınması sırasında meydana gelen bir patlamayla başladı. Patlama kısa sürede veri merkezinin alt katlarına yayıldı.

Can kaybı yaşanmadı ancak G Drive’ın bulunduğu sunucu rafları tamamen yandı.

G Drive sistemi, yaklaşık 125 bin federal çalışana kişi başı 30 GB depolama alanı sunuyordu. Ayrıca ithalat ve ihracat sertifikaları, ürün güvenlik kontrolleri ve kamuya açık 163 çevrimiçi hizmetin verilerini içeriyordu.

Yangında 858 terabaytlık veri kalıcı olarak kayboldu.

Yangın sonrası bazı hizmetlerde gecikmeler yaşandı. Vergi beyannameleri, kamu e-postaları ve çeşitli devlet portalları beklenenden yavaş geri yüklendi. Yetkililer, bazı sistemlerin tamamen normale dönmesinin bir ayı bulabileceğini ifade etti.