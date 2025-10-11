Sırbistan – Arnavutluk maçı öncesi nefesler tutuldu! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde tansiyon bu kez Balkanlar’da yükselecek. Grupta ikinci sırayı hedefleyen Sırbistan, sahasında Arnavutluk’u ağırlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sırbistan – Arnavutluk maçı öncesi nefesler tutuldu! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup K’da bu akşam gözler SırbistanArnavutluk maçına çevrildi.

Mücadele 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’te oynanacak ve S Sport Plus ile EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs. Kovacs’ın yardımcılıklarını Marcel Marica ve Ferenc Tunyogi yapacak. VAR koltuğunda ise Almanya’dan Bastian Dankert yer alacak.

ZİRVE İÇİN HAYATİ MAÇ

Grup lideri İngiltere 15 puanla rahat bir şekilde zirvede. Ancak asıl mücadele, ikinci sıra için Arnavutluk (8 puan) ve Sırbistan (7 puan) arasında yaşanıyor.

Sırbistan, son maçta İngiltere karşısında aldığı 5-0’lık ağır yenilgiyle moral kaybetti.

Arnavutluk ise son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İLK 11'LER

Sırbistan: Petrovic, Milosavlijevic, Pavlovic, Veljkovic, Maksimovic, Stankovic,  Zivkovic, Kostic,  Samardzic, Vlahovic, Mitrovic.

Arnavutluk: Strakosha, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Laçi, Asllani, Shehu, Broja, Uzuni, Manaj

Dünya Kupası Elemeleri’nde zorlu gece! Estonya – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dünya Kupası Elemeleri’nde zorlu gece! Estonya – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Milliler sahaya çıkıyor! Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Milliler sahaya çıkıyor! Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Sırbistan arnavutluk dünya kupası
Günün Manşetleri
“Gazze’ye önce ben gideceğim!”
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal silah bırakmalı”
“MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”
“Bu tavır iyi niyetle başlayan sürece zarar verir”
Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Papara soruşturması tamamlandı!
Öcalan komisyon için ne dedi?
Sahte tapu çetesi çökertildi
Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı,
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Çok Okunanlar
BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor!
Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025 Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025
Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle
Jandarma nöbette! Bu çiçeği koparmak bir servete mal oluyor Jandarma nöbette! Bu çiçeği koparmak bir servete mal oluyor