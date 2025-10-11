Sırbistan – Arnavutluk maçı öncesi nefesler tutuldu! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup K’da bu akşam gözler Sırbistan – Arnavutluk maçına çevrildi.

Mücadele 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’te oynanacak ve S Sport Plus ile EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs. Kovacs’ın yardımcılıklarını Marcel Marica ve Ferenc Tunyogi yapacak. VAR koltuğunda ise Almanya’dan Bastian Dankert yer alacak.

ZİRVE İÇİN HAYATİ MAÇ

Grup lideri İngiltere 15 puanla rahat bir şekilde zirvede. Ancak asıl mücadele, ikinci sıra için Arnavutluk (8 puan) ve Sırbistan (7 puan) arasında yaşanıyor.

Sırbistan, son maçta İngiltere karşısında aldığı 5-0’lık ağır yenilgiyle moral kaybetti.

Arnavutluk ise son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İLK 11'LER

Sırbistan: Petrovic, Milosavlijevic, Pavlovic, Veljkovic, Maksimovic, Stankovic, Zivkovic, Kostic, Samardzic, Vlahovic, Mitrovic.

Arnavutluk: Strakosha, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Laçi, Asllani, Shehu, Broja, Uzuni, Manaj