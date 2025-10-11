Dünya Kupası Elemeleri’nde zorlu gece! Estonya – İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan soğuk hava şartlarına rağmen sürüyor! Estonya, evinde güçlü İtalya’yı ağırlıyor. İtalya grupta Norveç’in gerisinde, hata yapma lüksü yok. Peki Estonya – İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup I’de bu akşam gözler Estonyaİtalya karşılaşmasına çevrildi.
Maç, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te başlayacak ve mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın hakemliğini Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Serdar Gözübüyük üstlenecek. Gözübüyük’ün yardımcılıklarını Erwin Zeinstra ve Patrick Inia yapacak. VAR koltuğunda ise Richard Dieperink bulunacak.

İTALYA’NIN GÖZÜ ZİRVEDE

Grupta Norveç 18 puanla lider durumda. İtalya ise 4 maçta topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bu maçtan alınacak bir galibiyet, İtalya’nın hem moralini tazeleyecek hem de Norveç ile farkı kapatma şansı sunacak.

İtalya son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Son maçta İsrail’i deplasmanda 5-4 mağlup eden İtalyanlar, hücumda etkili ama savunmada hataya açık bir görüntü sergiledi. 

Ev sahibi Estonya ise grup sonuncusu Moldova’nın yalnızca iki basamak üstünde, 3 puanla 4. sırada. Son 5 maçında yalnızca 1 kez kazanan Estonya, son olarak Andorra ile 0-0 berabere kaldı.

İLK 11’LER

Estonya: Karl Hein, Kuusk, Paskotsi, Saliste, Peetson, Palumets, Shein, Kait, Soomets, Saarma, Tamm.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Orsolini, Dimarco, Raspadori, Kean, Retegui

İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın tamamını İtalya kazandı.
Son buluşmalarında İtalya, Estonya’yı 5-0 gibi net bir skorla devirmişti.

