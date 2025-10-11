Ronaldo sahnede! Portekiz – İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Ronaldo’lu Portekiz, evinde İrlanda’yı ağırlıyor. Grubun zirvesinde yer alan Portekiz, bu maçı kazanarak hem liderliğini korumak hem de namağlup serisini sürdürmek istiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup F’te mücadele eden Portekiz, bu akşam taraftarı önünde İrlanda ile kozlarını paylaşacak.

Maç, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te başlayacak ve mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, Lizbon’daki Estádio José Alvalade stadında oynanacak.

Maçın hakemi ise Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak olacak.

Portekiz cephesinde gözler her zamanki gibi Cristiano Ronaldo’nun üzerinde olacak. Takımın son 5 maçta attığı 14 golün 6’sında imzası bulunan yıldız futbolcu, bu maçta da İrlanda ağlarını sarsarak takımını galibiyete taşımayı hedefliyor.

PORTEKİZ FORMDA, İRLANDA ZOR GÜNLERDE

Grubun lideri Portekiz, elemelerde adeta fırtına gibi esiyor. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Portekiz, son olarak Macaristan’ı deplasmanda 3-2 yenerek liderliğini perçinledi.

Fernando Santos’un öğrencileri, bu karşılaşmada da hücum gücünü korumayı planlıyor.
Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi yaratıcı ayaklar, Ronaldo’nun arkasında yine etkili bir oyun kuracak.

İrlanda cephesinde ise tablo biraz daha karamsar. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen İrlanda, grubun en zayıf halkası olarak görülüyor. 

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Portekiz: Diogo Costa, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes, Jose Diogo Dalot Teixeira, Vitinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo

İrlanda: Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Coleman, Cullen, Molumby, Manning, Ebosele, Ogbene, Ferguson.

Portekiz, gruptaki ilk iki maçını kazanarak 6 puanla lider konumda bulunuyor.
Almanya ve İspanya karşısında aldığı galibiyetlerle moral kazanan Portekiz, gol farkıyla +6 averaja sahip.

İrlanda ise yalnızca 1 puan toplayabildi.

portekiz irlanda
