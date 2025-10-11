Diyarbakır’da kaçakçılık çetesi çökertildi! Silahlar, sigaralar, paralar...

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLENLERİN LİSTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, kaçakçılığın boyutunu gözler önüne seren çok sayıda ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 adet uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 239 fişek, 5 şarjör ve 600 adet silah malzemesi bulundu.

Ayrıca 76 cep telefonu, 75 bin 23 paket sigara, 89 elektronik sigara, 510 elektronik sigara kiti, 50 bin 600 makaron, 2 bin 690 puro, 192 bin 960 yaprak sigara kağıdı ve filtresi, 180 bin lira nakit para, 5 pos cihazı ve 100 çift ayakkabı da ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 49’U SERBEST BIRAKILDI

Operasyonların ardından gözaltına alınan 51 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 49’u emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak elde edilen deliller doğrultusunda 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.