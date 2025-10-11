Hamas Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacak

Gazze’deki çatışmaları sona erdireceği öne sürülen barış anlaşması, Ortadoğu diplomasisinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Ancak bu süreçte önemli bir taraf olan Hamas, anlaşmanın imza törenine katılmama kararı aldı.

AFP’nin geçtiği habere göre, Hamas yetkilileri, Gazze barış anlaşmasının imza törenine katılmayacaklarını açıkladı.

MISIR’DA YOĞUN HAZIRLIK SÜRÜYOR

Gazze anlaşmasının garantör ülkeleri arasında yer alan Mısır, barış sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Mısır hükümeti kaynaklarına göre, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Şarm El Şeyh’te Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilecek. Aynı gün, barış anlaşmasının garantör ülkeleriyle birlikte imza törenine katılması bekleniyor.

Hamas Siyasî Büro üyesi Hüsam Badran, örgütün imza törenine katılmama kararını doğruladı. AFP’ye konuşan Badran, törene ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Resmî imza töreni konusunda biz yer almayacağız.” Badran ayrıca Hamas’ın, Mısır’daki ateşkes görüşmelerinde “esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları aracılığıyla hareket ettiğini” söyledi.