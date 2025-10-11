“İntihar” denmişti… Rojin Kabaiş dosyasında Adli Tıp raporu cinsel saldırı ihtimalini ortaya koydu

Diyarbakır’da, geçen yıl kaybolan ve 15 Ekim 2023’te Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Kabaiş ailesinin avukatı Zeynep Demir, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) 10 Ekim tarihli raporunun, dosyada cinsel saldırı olasılığını gündeme getirdiğini söyledi.

Diyarbakır Barosu ve Van Barosu tarafından Diyarbakır Barosu Adli Yardım Binası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan avukat Demir, “Dosyada ilk günden itibaren oluşturulan intihar algısının mevcut olduğunu” belirtti ve ATK raporuyla bu tablonun değiştiğini dile getirdi.

“RAPOR, CİNSEL SALDIRI İHTİMALİNİ ORTAYA KOYDU”

Avukat Zeynep Demir, açıklamasında Adli Tıp Kurumu’nun raporundaki bulguları kamuoyuyla paylaştı: “Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 10 Ekim tarihi itibarıyla tarafımıza gönderdiği raporla Rojin’in dosyasında şu ana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan ancak bulaş olma ihtimali bertaraf edilen iki erkek DNA’sının Rojin’in hangi bölgesinde bulunduğunu tarafımıza açıklamıştır. İlk DNA örneği Rojin’in sternal bölgesinde yani göğüs bölgesi dediğimiz bölgede tespit edilmiştir. İkinci DNA örneği ise intra vajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibarıyla dosyada artık bir cinsel saldırı olma ihtimali de mevcut. Bunun Adli Tıp Kurumu raporuyla açığa çıktığını, dosyanın bu boyutuyla da yeniden ele alınması gerektiğini belirtmek istiyoruz.”

Demir, soruşturmanın sadece intihar iddiası çerçevesinde yürütülmesinin eksik olduğunu vurguladı ve dosyanın cinsel saldırı yönüyle yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

BARO BAŞKANLARI DOSYAYLA İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞTI

Basın toplantısında, eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren ve Van Baro Başkanı Sinan Özaraz da söz alarak soruşturma sürecine ilişkin bilgi verdi. Yetkililer, raporun soruşturmayı farklı bir aşamaya taşıdığını belirtti ve olayın aydınlatılması için sürecin titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızlarının ölüm sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan avukatlara teşekkür etti.

ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDAKİ DETAYLAR

Van ve Diyarbakır Barolarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, otopsi raporundaki DNA örneklerinin Rojin Kabaiş’in vücudunun hangi bölgelerinde bulunduğuna dair teknik tespitler yaptı.

Hazırlanan rapor Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Raporun ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı: “Maktulün DNA’sı ile bir arada erkek cinsiyetli farklı DNA tiplemelerinin maktulün vücudunun hangi kısımlarından alındığı sorulmaktadır. Yapılan incelemelerde bahsi geçen 2 eküvyon örneklerinin sternal (göğüs kemiği) ve intra vajinal bölgelerde olduğu okunmuştur.”