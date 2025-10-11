Özgür Özel’den Erdoğan’a sert yanıt: “Bunun için mi özür dileyeceğim?”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, söz konusu sürecin “siyasi bir algı operasyonu” olarak yansıtılmaya çalışıldığını söyledi.

Özel, “Aslında istenen soruşturma izni Mansur Yavaş’ın rüşvete, irtikaba karışmadığının, ihaleye fesat karıştırmadığının bir ispatı. Çünkü ortaya konulan iddianame bunlarla ilgili. Ne Mansur Yavaş ile ilgili ne özel kalemiyle ilgili herhangi bir iddia yok. Devlet memurlarına uygulanan bir prosedür. Etkili soruşturma yapıp yapmadığına bakacaklar.” ifadelerini kullandı.

“MERAK ETTİKLERİ BİR ŞEY VARSA ÇAĞIRSINLAR”

CHP lideri Özel, Mansur Yavaş’ın tutumunu “şeffaf ve güven veren” olarak nitelendirdi. “Mansur Bey'in yaklaşımı son derece yerinde. Diyor ki ‘Hiç izin almaya gerek yok. Çağırsınlar. Geleyim, ifademi vereyim’ diyor. Kendisine güveniyor. Biz ona güveniyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadığını da biliyoruz.”

Özel, bu süreçte “algı yaratmak isteyen çevrelerin” başarısız olacağını vurguladı: “Bu konuda bir fırtına koparılmaya çalışılıyor. ‘Acaba operasyon sırası Mansur Yavaş’a mı geliyor’ diye heveslenenlerin, özellikle kendisinden önce Ankara’yı parsel parsel satan birilerinin Mansur Yavaş’ı yıpratma çabasının boşa düştüğünü görüyoruz. Mansur Bey tüm sorulara cevap verebilecek bir öz güvene sahip.”

BRÜKSEL’DE “MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR” MİTİNGİ

CHP’nin, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 61’incisi yarın Brüksel’de düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Özel, mitinge ilişkin olarak, “Madrid’de Sosyalist Enternasyonal’de iki gün çok önemli temaslarda bulunduk. Hem Gazze için hem Türkiye’de içinde bulunduğumuz süreç için hem dünya siyasetiyle ilgili olarak çok önemli temaslar yaptık. Sonra bugün Brüksel’e geldik. Yarın, 12 Ekim günü saat 14.00’te Brüksel Meydanı’nda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 61’incisini yapacağız. Türkiye’de 60 miting yaptık, 60 eylem yaptık. Avrupa’dan büyük bir talep vardı.” dedi.

Özel, mitinge Avrupa’daki Türk vatandaşlarının yanı sıra kardeş partilerin temsilcilerinin de katılacağını belirterek, “Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika’daki tüm vatandaşlarımızı Brüksel mitingine davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

“67 BİN İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ, PARMAĞINI KIPIRDATMADI. BUNUN İÇİN Mİ ÖZÜR DİLEYECEĞİM?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rize’de yaptığı konuşmada “Özgür Özel’in bir özür borcu yok mu?” sözlerine yanıt veren CHP lideri, Filistin konusundaki tutumlarını savunarak sert bir çıkış yaptı. Özel, “Ne için özür dileyecekmişim? Gazze planından dolayı. 67 bin tane, yarısı çocuk ve kadın insan, Filistinli öldürüldü, parmağını kıpırdatmadı; bunun için mi özür dileyeceğim? Trump, Netanyahu’ya ‘Sen bir kahramansın’ dediğinde sesini çıkarmadı. Bunun için mi özür dileyeceğim kendisinden?” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, geçmişte yapılan açıklamalara da dikkat çekti: “Bu plandan önce Trump’ın kendi ilan ettiği plan vardı: ‘Gazze’yi boşaltacağız, oraya kumarhane kuracağız, biz yerleşeceğiz, Filistinliler de beş ülkeye gidecek’ demişti. Buna sustu. Bunun için mi özür dileyeceğiz Erdoğan’dan?”

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “özür” çağrısına karşılık, siyasetteki nezaket diline vurgu yaptı: “Gazze belki İsrail’in işgaline uğramayacak ama Trump’ın ilhakına uğrayacak. Orayı sahiplenecek, hidrokarbon yataklarını sahiplenecek. Bunun için mi özür dileyeceğim? Erdoğan dursun, düşünsün. Bu kadar hatayı yaptığı halde halen daha ülkemiz küçük düşmesin diye ona karşı en nazik dili kullanıyoruz. Gittiğimiz her platformda da hem Filistin’i hem Türkiye’nin çıkarlarını savunuyoruz.”

Sözlerinin sonunda Erdoğan’a yönelik eleştirilerini sertleştiren Özel, “Utanmadan polemik geliştirmeye çalışıyor. Özür dileyecek biri varsa, bu kadar nezaketsiz, bu kadar kıymet bilmez bir siyaset yapan Erdoğan’ın bizden değilse de tüm Türkiye’den özür dilemesi gerekiyor.” dedi.