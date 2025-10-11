Real Madrid’de alarm verildi! Kylian Mbappe El Clasico’da oynayabilecek mi?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 7. hafta mücadelesinde Fransa, sahasında Azerbaycan’ı 3-0 mağlup etti.

Fransızların galibiyetinde en dikkat çeken isim yine Kylian Mbappe oldu.

Yıldız futbolcu, 45+2. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, sahadaki performansıyla maçın en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

Ancak karşılaşmanın son bölümünde yaşanan bir pozisyon, Fransa Milli Takımı kampında olduğu kadar Real Madrid cephesinde de büyük bir endişe yarattı.

AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANDI, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Maçın son dakikalarına doğru, bir ikili mücadele sırasında Mbappe’nin ayak bileğinde ağrı hissettiği görüldü. 26 yaşındaki yıldız, kısa bir süre sahada kalmasına rağmen acı içinde kenara gelmek zorunda kaldı.

Mbappe, 83. dakikada yerini Thauvin’e bıraktı ve direkt soyunma odasına gitti. Bu gelişme, hem Fransa hem de Real Madrid taraftarlarını tedirgin etti.

Real Madrid’in yıldızı, 26 Ekim’de oynanacak Barcelona maçı (El Clasico) öncesi sakatlığı nedeniyle takımı adına büyük bir soru işareti haline geldi.

“KADRODAN ÇIKARILDI”

Fransa Futbol Federasyonu’ndan yapılan resmi açıklamada, Mbappe’nin sakatlığının ardından İzlanda maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Kylian Mbappe, yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle İzlanda karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncunun durumu Real Madrid kulübüyle paylaşılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Fransa, pazartesi günü İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ancak Mbappe’nin bu maçta sahada olmayacağı kesinleşti.

Öte yandan gazeteci Fabrizio Romano, Kylian Mbappe'nin 26 Ekim'de Barcelona ile oynanacak El Clasico'da sahada olacağını duyurdu.