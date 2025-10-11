Milliler sahaya çıkıyor! Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı yeniden başlıyor! A Milli Futbol Takımımız, bu akşam deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Grupta ilk iki sıra için kritik bir öneme sahip olan mücadelede, Vincenzo Montella ve öğrencileri hata yapmak istemiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç, 11 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Mücadeleye, Sofya’daki Vasil Levski Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Rakibimiz Bulgaristan, bu elemelerde henüz puanla tanışamadı. Grupta oynadığı iki maçta da yenilen ev sahibi, savunmadaki zaaflarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye ise Gürcistan deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyet ile moral bulmuş, ancak sonrasında güçlü İspanya karşısında 6-0’lık ağır bir yenilgi yaşamıştı.

İlk 11'ler şu şekilde:

Bulgaristan: Mitov, Bozhinov, Popov, Hristov, Petrov, Kraev, Petkov, Chochev, Despodov, Kirilov, Stoyanov.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.