İspanya – Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan Elche’ye taşındı. Grupta liderliğini korumak isteyen İspanya, sahasında Gürcistan’ı konuk ediyor. Gürcüler ise dev rakibine karşı tarih yazmanın peşinde.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İspanya – Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gözler bu akşam İspanyaGürcistan mücadelesine çevrildi.

Maç, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak ve EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Mantas Lukjančukas olurken, yardımcılıklarını Marius Mrauskas ve Vilius Kazlauskas üstlenecek. VAR’da Portekizli Tiago Martins, AVAR’da ise Dovydas Šimėnas görev yapacak.

LİDER İSPANYA SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Grup E’de 2 maçta 2 galibiyetle zirvede yer alan İspanya, Dünya Kupası biletini erken garantilemek istiyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki Matadorlar, son maçlarda adeta gol yağdırdı.
Türkiye’yi 6-0, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup eden İspanya, son beş maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Gürcistan ise grupta ikinci sırada yer alıyor ve güçlü İspanya karşısında puan alarak Dünya Kupası yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör Willy Sagnol, takımını disiplinli savunma ve hızlı hücum planıyla sahaya çıkaracak.

Gürcistan son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ermenistan’a karşı 6-1, Bulgaristan’a karşı 3-0 galip gelen Gürcüler, son dönemde hücumda etkili bir grafik çiziyor.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simón, Normand, Cubarsi, Porro, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Oyarzabal, Pino, Torres

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Dvali, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Sırbistan – Arnavutluk maçı öncesi nefesler tutuldu! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Sırbistan – Arnavutluk maçı öncesi nefesler tutuldu! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Milliler sahaya çıkıyor! Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Milliler sahaya çıkıyor! Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
İspanya Gürcistan dünya kupası
Günün Manşetleri
“Gazze’ye önce ben gideceğim!”
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal silah bırakmalı”
“MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”
“Bu tavır iyi niyetle başlayan sürece zarar verir”
Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Papara soruşturması tamamlandı!
Öcalan komisyon için ne dedi?
Sahte tapu çetesi çökertildi
Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı,
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Çok Okunanlar
BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor!
Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025 Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025
Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle
Jandarma nöbette! Bu çiçeği koparmak bir servete mal oluyor Jandarma nöbette! Bu çiçeği koparmak bir servete mal oluyor