İspanya – Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gözler bu akşam İspanya – Gürcistan mücadelesine çevrildi.

Maç, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak ve EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Mantas Lukjančukas olurken, yardımcılıklarını Marius Mrauskas ve Vilius Kazlauskas üstlenecek. VAR’da Portekizli Tiago Martins, AVAR’da ise Dovydas Šimėnas görev yapacak.

LİDER İSPANYA SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Grup E’de 2 maçta 2 galibiyetle zirvede yer alan İspanya, Dünya Kupası biletini erken garantilemek istiyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki Matadorlar, son maçlarda adeta gol yağdırdı.

Türkiye’yi 6-0, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup eden İspanya, son beş maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Gürcistan ise grupta ikinci sırada yer alıyor ve güçlü İspanya karşısında puan alarak Dünya Kupası yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör Willy Sagnol, takımını disiplinli savunma ve hızlı hücum planıyla sahaya çıkaracak.

Gürcistan son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ermenistan’a karşı 6-1, Bulgaristan’a karşı 3-0 galip gelen Gürcüler, son dönemde hücumda etkili bir grafik çiziyor.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simón, Normand, Cubarsi, Porro, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Oyarzabal, Pino, Torres

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Dvali, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia