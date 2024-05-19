Dışişleri Bakanı Fidan Pakistan’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’da.

Dışişleri Bakanı Fidan Pakistan’ı ziyaret etti
Editör: Yağmur Biçen
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. Bakan Fidan, havalimanında Pakistanlı yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Fidan’ın ziyareti kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelecek.


Görüşmelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile 7. Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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