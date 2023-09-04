Donetsk'te 6 yaşındaki çocuğu öldürmüşlerdi! Zelensiy'den katliam yapan askere ziyaret!

Ukrayna, Rusya'nın operasyonları karşısında hem cephede hem de ekonomik alanda zor durumda. Zora girdikçe saldırganlığını arttıran Ukrayna, özellikle sivilleri hedef alıyor. Sivillerin en çok hedef alındığı cephelerden biri olan Donetsk'e bugün, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir ziyaret gerçekleştirdi.

UKRYANA'NIN DONETSK'TE SİVİLLERE SALDIRILARI

Ukrayna, halk oylamasıyla Ukrayna'dan ayrılan ve Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne karşı saldırgan tavırlarını sürdürüyor. Daha önce Kırım'da sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren Ukrayna, son günlerde Donetsk'te yaşayan sivilleri hedef almaya başladı.

Önceki günlerde Ukrayna, Donetsk'te bir alışveriş merkezini hedef aldı. 11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, hayatını kaybedenler arasında 6 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

Bu saldırının üzerinden çok zaman geçmeden Ukrayna, yine sivilleri hedef aldı. ABD'den savaş suçu sayılan misket bombası alan Ukrayna, bu bombayı Donetsk'teki siviller üzerinde kullandı. Bir sivilin evinin duvarını delen misket bombasının patlamaması, şans eseri katliamı önledi.

ZELENSKİY O CEPHEYİ ZİYARET ETTİ

Saldırıların arttığı Donetsk cephe hattına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün bir ziyaret gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından ziyareti duyuran Zelenskiy, katliamları gerçekleştiren askerlerin "özel ve güçlü" olduğunu ileri sürdü. Zelenskiy'nin ziyareti, zora düşen Ukrayna ordusuna moral sağlamak için gerçekleştirildiği belirtildi.

ZELENSKİY SOSYAL MEDYA HESABINDAN ZİYARETİ DUYURDU

Zelenskiy, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaptı. Zelenskiy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Bugün, Donetsk’in operasyonel ve taktik grubunun bir parçası olarak Ukrayna’yı savunan muharebe tugaylarını ziyaret ediyoruz. Önemli haberler, sorunlu konular, arttırılması gereken ikmal maddeleri, askerlerimizin motivasyonunun arttırılması gibi konular ele alındı. 8 tugayın her biri özel ve çok güçlü. Ülkemize her gün kazandırdığınız zaferler için teşekkür ederim.

ZELENSKİY'NİN UMUDU FETÖ'CÜLER

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’u görevden alacağını duyurmuştu. Reznikov’un yerine FETÖ'cü Rustem Umerov’un getirileceğini belirtmişti. Umerov'un FETÖ destekli okullarda eğitim gördüğü ve ABD ile bağlantılı bir isim olduğu belirtiliyor.