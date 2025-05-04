Dünyaca ünlü yıldızın konserinde bombalı saldırı: Gözaltılar var

Brezilya polisi, Lady Gaga'nın Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda dün gerçekleştirdiği konsere yönelik bombalı saldırıyı engelledi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dünyaca ünlü yıldızın konserinde bombalı saldırı: Gözaltılar var
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Polis, saldırı planı hakkında yaptığı açıklamada, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak bir saldırı gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, saldırının sosyal medyada ün kazanma amacı güden kişiler tarafından organize edildiği ifade edildi.

Yetkililer, saldırının ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve polisin operasyonel başarısıyla büyük bir faciayı engellediğini vurguladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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