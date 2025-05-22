Dünyanın ilk güneş fırtınası tatbikatı yapıldı. Tatbikatı, modern toplumların uzaydan gelecek olası tehditlere karşı ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın ilk kapsamlı uzay havası tatbikatı, insanlığın şiddetli güneş fırtınalarına karşı yetersizliğini gözler önüne serdi.



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi öncülüğünde yapılan tatbikatta, yaklaşan bir süper güneş fırtınasına karşı müdahale kapasitesi test edildi. Tatbikat, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkların küresel iletişim, ulaşım ve enerji altyapısında yaratabileceği yıkımı simüle etti. Sonuçlar endişe verici oldu.



Güneş fırtınaları; uydular, astronotlar, elektrik şebekeleri ve radyo iletişimi üzerinde doğrudan etki yaratabiliyor. Güneş'ten koparak Dünya’ya ulaşan yüklü parçacıklar, özellikle GPS sistemleri, ticari havacılık ve alçak yörüngedeki uydular için risk oluşturuyor.



Tatbikat sırasında, son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası olan Gannon fırtınası Dünya’yı vurdu. Fırtına, aurora ışıklarının ekvatora kadar indiği ender anlardan biri olurken, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı, uydular geçici olarak devre dışı kaldı.



Uzmanlar, uzaydan gelecek olası tehlikelere, tıpkı doğal afetler gibi planlı bir şekilde hazırlık yapılması gerektiğini belirtiyor.



Tatbikata ilişkin raporda, aşırı uzay hava koşullarına karşı kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca federal, eyalet ve yerel düzeyde hızlı müdahaleyi mümkün kılacak sistemlerin eksik olduğu belirtildi.



Bilim insanları, yaklaşan güneş fırtınaları konusunda daha erken uyarı sağlamak amacıyla daha gelişmiş uzay araçlarının Güneş'e daha yakın konumlandırılması çağrısı yaptı.