Efsane bisikletçi ağır kaza geçirdi! Helikopterle hastaneye kaldırıldı

Bisiklet dünyasının efsanelerinden Chris Froome, Fransa’nın güneyinde Toulon yakınlarında bireysel antrenman yaparken kaza geçirdi. L’Equipe gazetesinin haberine göre, olay sırasında başka bir bisiklet veya araç kazaya karışmadı. Froome’un tek başına idman yaptığı sırada yere düştüğü öğrenildi.

AKCİĞER SÖNMESİ VE OMUR KIRIĞI TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrası yapılan ilk tıbbi kontrollerde Froome’un akciğer sönmesi, beş kaburga kemiği kırığı ve bel omuru kırığı yaşadığı belirtildi. 40 yaşındaki sporcunun kafa bölgesinde bir hasar bulunmazken, bilincinin açık olduğu ve sağlık ekipleriyle iletişim kurabildiği kaydedildi.

Durumunun stabil olduğu bildirilen Froome’un, tedbir amacıyla helikopterle en yakın hastaneye sevk edildiği ve kısa süre içinde ameliyata alınmasının planlandığı ifade edildi.

TOUR DE FRANCE EFSANESİ

Chris Froome, kariyeri boyunca Tour de France’i dört kez kazanarak modern bisiklet tarihinin en büyük isimlerinden biri haline geldi. Yaşadığı birçok sakatlığa rağmen kariyerine devam eden Froome’un geçirdiği son kaza, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Froome’un bağlı olduğu takım tarafından yapılan açıklamada, sporcunun durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Spor dünyası, efsane ismin sağlık durumuna odaklanmış durumda.