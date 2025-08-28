Gram altında tarihi zirve! 4.497 liraya ulaştı, yükseliş sürecek mi?

Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Gram altın fiyatı, gün içinde 4 bin 497 TL’ye yükselerek rekor tazeledi. Dün günü 4 bin 482 TL seviyesinden kapatan gram altın, yeni güne yatay başladı ancak ilerleyen saatlerde tarihi zirvesine ulaştı.

Ekonomistler ve piyasa uzmanları, gram altındaki bu yükselişi dolar/TL kurundaki oynaklık ve ons altın fiyatındaki çıkışla ilişkilendiriyor.

ONS ALTIN 3.406 DOLARI GÖRDÜ

Altının ons fiyatı da yatırımcıların odağında. Gün içerisinde yüzde 0,3’lük artış gösteren spot ons altın fiyatı, uzmanların “kritik eşik” olarak nitelendirdiği 3.400 doları aşarak 3.406 dolar seviyesini gördü. Bu rakam, 8 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Yatırımcıların güvenli liman arayışı, ons altında yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlar, küresel jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz politikaları ve dolar endeksindeki dalgalanmaların altın fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirtiyor. Özellikle ABD'deki ekonomik verilerin, ons altının yönü açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Yatırımcıların, kısa vadeli yükselişleri fırsata çevirmek isterken dikkatli olması gerektiği uyarısı da yapılıyor.