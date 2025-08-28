Son 24 saatte Türkiye ve Dünyada neler oldu? İşte gündemin özeti

Türkiye’de siyaset ve ekonomi gündemi yoğun seyrederken, dünyada da kritik gelişmeler yaşandı. Son 24 saatte yurtta ve küresel ölçekte öne çıkan başlıklar, dikkatleri üzerine çekti.

🔴 CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Özel’in bir konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle sürecin resen açıldığı bildirildi.

🔴 İstanbul’da yürütülen askeri casusluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında büyük firmaların da bulunduğu 10 şirkete kayyum atandı. Soruşturmada FETÖ üyeliği ve askeri casusluk suçlamaları öne çıkarken, gözaltılar da gerçekleştirildi.

🔴 Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Suriye’de istikrarın Türkiye’nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı. Bakanlık, bölgedeki barış çabalarının ulusal güvenlik açısından önemine dikkat çekti.

EKONOMİ

🔴 Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi ağustos ayında yükseliş kaydetti. Temmuzda 96,3 olan endeks, ağustosta 97,9 seviyesine çıktı. Tüketici ve reel kesim güven endekslerinde artış yaşanırken, inşaat sektörü güven endeksinde düşüş gözlendi.

🔴 Finans piyasalarında ise döviz kurlarındaki dalgalanma dikkat çekti. Dolar/TL kuru 41,06 seviyesinden işlem görürken, euro ve sterlin de yükselişini sürdürdü.

DÜNYADAN

🔴 Gazze Şeridi’nde insani kriz giderek derinleşiyor. Son 24 saatte açlık nedeniyle 2’si çocuk olmak üzere 10 kişi daha hayatını kaybetti.

🔴 Bölgedeki toplam açlık kaynaklı can kaybı 313’e ulaşırken, ölenlerin 119’unu çocuklar oluşturdu.

🔴 Birleşmiş Milletler, Gazze’de açlığın “felaket boyutuna” ulaştığını vurguladı.