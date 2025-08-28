Hakan Çakır cinayetinde şoke eden ayrıntılar: İfadeleri ortaya çıktı!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten 24 yaşındaki Hakan Çakır’ın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

 Cinayet sonrası gözaltına alınan Taha Yahya Z. (17) ve kardeşi Baddal Samet Z. (14), kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtı. Ancak kısa sürede yakalanan kardeşlerin emniyette verdikleri ifadelere DHA tarafından ulaşıldı.

10 Ağustos’ta çıkan kavgada, Hakan Çakır hayatını kaybederken; ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgili baba Cemal Z. (45) ile oğulları Taha Yahya Z., Baddal Samet Z. ve Ahmet Emir Z. (19) tutuklanırken, Umut K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

“Çivili sopayı yolda gördüm, aldım”

Baddal Samet Z. ifadesinde, olay sırasında korktuğu için hastaneden kaçtığını söyleyerek şunları anlattı:
“Üzerimde kanlı elbise yoktu, kıyafetlerimiz polis tarafından alındı. Çivili sopayı yerde bulduk, üzerinde çivi olduğunu görmedik. Babamda ve Ahmet Emir’de silah ya da bıçak yoktu. Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim.”

Taha Yahya Z. ise olay yerine giderken yolda çivili sopa bulduğunu, daha sonra bir dükkândan ekmek bıçağı aldığını itiraf etti. Ancak bıçağı kullanmadığını öne sürerek, “Babamı yaralı görünce bıçağı attım. Ambulansı arayacaktık, polis eve geldi. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de kaçtım” dedi.

Avukattan Çarpıcı Açıklama

Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım, sanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, “Bir şekilde suçu gizlemeye çalışıyorlar. Olayın görüntüleri de var ve ifadelerle örtüşüyor. Taha’nın sopayı bırakıp bıçak aldığı görülüyor. Ayrıca dosyada henüz tespit edilmeyen başka şüpheliler de var” dedi.

Avukat Yıldırım ayrıca, Taha ve Samet’in yaşları nedeniyle müebbet hapis cezası almayacaklarını, en fazla 18 ve 12 yıl hapisle yargılanabileceklerini söyledi.

