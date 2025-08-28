İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan bir zanlının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin adres ve kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Tacikistan’ın talebiyle Interpol tarafından “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan kırmızı bültenle aranan L.Y.’nin de bulunduğu 9 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 118 bin Türk lirası, 12 bin 500 dolar, 2 bin avro, 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

