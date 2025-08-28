Kiralar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik çözüm planı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk TV ve Bloomberg HT’ye verdiği röportajda, kiralar ve enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, önümüzdeki dönemde kiralarda düşüş ve rahatlama beklediklerini vurguladı.

Yılmaz, metropollerde kiraların yüksek olduğunu ve satın alma gücünü etkilediğini belirterek, sosyal konut kampanyasıyla çözüm üreteceklerini açıkladı. “Organize sanayi bölgelerinin yakınlarında yerleşim yerleri yapalım diyoruz. Deprem bölgesine 3 trilyon TL harcadık, 450 bin konut teslim edeceğiz” dedi.

ENFLASYONDA GİDİŞAT

Yılmaz, enflasyondaki düşüş sürecine dikkat çekerek, dezenflasyon sürecinin başladığını söyledi. 42 puanlık bir düşüş gerçekleştiğini ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına inmesinin öngörüldüğünü belirtti. 2026’da ise tek haneli enflasyon rakamlarını hedeflediklerini açıkladı.

FAİZ VE VATANDAŞIN BEKLENTİSİ

Yılmaz, enflasyonun düşmesiyle birlikte faizlerde de düşüş beklendiğini belirterek, piyasa ve hane halkı beklentilerinin farklı olduğunu ifade etti. “Halkın yüksek enflasyon beklentisini kırmanın yolu, reel politikalar ve doğru iletişimdir” dedi.

Cevdet Yılmaz, “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir” diyerek, bölgedeki jeopolitik gelişmelere değindi. Türkiye’nin Suriye politikası hakkında, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden ve istikrarından yanayız. Herkesin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir yönetim istiyoruz” açıklamasında bulundu.

YENİ ANAYASA VE ÇALIŞMALAR

Yılmaz, Meclis’te yürütülen anayasa çalışmalarına dair, “Darbe anayasasından kurtulup, iç tutarlılığı yüksek, modern bir anayasa yapmayı hedefliyoruz. İlk 4 madde ile ilgili sıkıntımız yok. Süreç, bütün partilerin katkısıyla ilerliyor” dedi.

