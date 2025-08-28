CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı: Nedeni belli oldu

Edinilen bilgilere göre, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek’e yönelik ifadeleri soruşturma gerekçesi oldu.

Başsavcılık, Özel hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından işlem başlattı.