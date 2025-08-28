CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı: Nedeni belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı: Nedeni belli oldu
Edinilen bilgilere göre, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek’e yönelik ifadeleri soruşturma gerekçesi oldu.

Başsavcılık, Özel hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından işlem başlattı.

Özgür Özel soruşturma
