CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı: Nedeni belli oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Edinilen bilgilere göre, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek’e yönelik ifadeleri soruşturma gerekçesi oldu.
Başsavcılık, Özel hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından işlem başlattı.