MSB’den açıklama: Türkiye’den İsrail’e sert tepki

Bakanlık tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün kutlamalarına dair detayları paylaştı.

Aktürk, Ankara’da geçit töreni yapılacağını, Deniz Kuvvetleri’nin 24 limanda halka açık ziyaretlerde bulunacağını belirtti. Solotürk ve Türk Yıldızları ekiplerinin selamlama ve gösteri uçuşları Afyonkarahisar, Manisa, Konya, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin’de gerçekleştirilecek.

ASKERİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK

26-31 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar, Dumlupınar, Kosova ve İstanbul’da Mehteran Birlikleri ve bando ekipleri konserler verecek. 30 Ağustos’ta ise tüm askerî müzeler halk tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Aktürk, son bir haftada 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, operasyon bölgelerinde çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin kullanılamaz hâle getirildiğini açıkladı. Menbic bölgesinde 8 kilometrelik tünel imha edilerek, toplam imha edilen tünel uzunluğunun 556 kilometreye ulaştığı bildirildi.

İSRAİL'E UYARI

İsrail’in Gazze’de sivillere ve gazetecilere yönelik saldırılarını eleştiren Aktürk, uluslararası toplumun kalıcı ateşkes ve insani yardım koridorlarının açık tutulmasını sağlamasının zorunluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen’deki saldırılarının bölgesel güvenlik ve istikrarı zedelediğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1-12 Eylül arasında Yıldırım Seferberlik 2025 tatbikatını Adapazarı/Sakarya’da icra edecek, İtalya’da Dynamic Move-II NATO Mayın Harekâtı tatbikatına katılacak. Altay Tankı, Fırtına obüsü ve Gökdeniz silah sistemlerinin teslimatları tamamlandı.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Harp Okullarından 1.299 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından 1.943 astsubay, ayrıca 16 dost ve müttefik ülkeden 106 subay ve 70 astsubay mezun olacak. Mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.