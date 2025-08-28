Ukrayna’da Çernobil topraklarında yasadışı tarım: Dünyaya sattılar!

Çernobil nükleer felaket bölgesinde yasa dışı tarım faaliyetleri, Ukrayna’da büyük yankı uyandırdı. Radyoaktif topraklarda ürün yetiştirip piyasaya sürdükleri iddia edilen birçok yetkili ve iş insanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Zhytomyr bölgesinde, Çernobil’e yaklaşık 3 saat mesafede, radyoaktif topraklarda ayçiçeği yetiştirmek için anlaşmalar yapan bir köy muhtarı ile dört özel şirket yöneticisinin, 1.790 hektarlık alandan elde ettikleri ürünleri ekmek fabrikalarına satmayı planladıkları ve tonlarca ürünün çoktan hasat edildiği ortaya çıktı.

RADYASYONLU ÜRÜNLERİ DÜNYAYA SATTILAR

Savcılık, olayın ardından ilgili kişiler hakkında soruşturma başlattı. İncelemelerde, 360 ton radyasyonlu ayçiçeğinin hem iç piyasada hem de bölge dışına ihraç edildiği tespit edildi. Bu faaliyet sonucunda Ukrayna’nın yaklaşık 102 bin euro zarara uğradığı belirtildi. Soruşturma kapsamında görev suistimali, radyasyon güvenliği kurallarını ihlal, mal ve para zimmeti ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açıldı.

26 Nisan 1986’da gerçekleşen reaktör patlaması, tarihin en ciddi nükleer kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Kazanın ardından Ukrayna ve Belarus başta olmak üzere 4 bin kilometrelik geniş bir alan radyoaktif maddelerle kirlenmiş ve yaklaşık 350 bin kişi tahliye edilmişti. O dönemin etkileri, bugün hâlâ sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Uzmanlar, bu topraklarda yetiştirilen gıdaların radyoaktif madde taşıyabileceği ve uzun vadede kanser riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

