İBB soruşturmasının kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: İşte o açıklama

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonların kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş, sessizliğini bozdu. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan ve kısa süre önce ev hapsi cezası kaldırılan Aktaş, ilk kez basına konuştu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İBB soruşturmasının kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: İşte o açıklama
Yayınlanma: Güncellenme:

TYT Türk muhabiri Nuray Başaran’a açıklamalarda bulunan Aktaş, İstanbul’da olduğunu ve davadan kaçmayacağını vurguladı. Aktaş, “Ben buradayım. İstanbul’dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Devletime Yardımcı Olmak İçin İfade Verdim"

Soruşturma kapsamında verdiği ifadelerin devletine destek amacıyla yapıldığını belirten Aktaş, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Siyasetçilere Gönderme

Aktaş, bazı siyasetçilere gönderme yaparak, “Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?” sözleriyle dikkat çekti.

İstanbul’da rekor operasyon: 847 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklamaİstanbul’da rekor operasyon: 847 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklamaYurt
FETÖ bağlantılı şirketlere operasyon! 10 şirkete kayyum atandıFETÖ bağlantılı şirketlere operasyon! 10 şirkete kayyum atandıGündem
ibb operasyon
Günün Manşetleri
İBB soruşturmasının kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş
Yedikule Göğüs Hastanesi’nde rüşvet ve usulsüzlük
FETÖ bağlantılı şirketlere operasyon!
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi!
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları 📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
AFAD son depremleri duyurdu AFAD son depremleri duyurdu
Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti