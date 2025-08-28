İBB soruşturmasının kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: İşte o açıklama

TYT Türk muhabiri Nuray Başaran’a açıklamalarda bulunan Aktaş, İstanbul’da olduğunu ve davadan kaçmayacağını vurguladı. Aktaş, “Ben buradayım. İstanbul’dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Devletime Yardımcı Olmak İçin İfade Verdim"

Soruşturma kapsamında verdiği ifadelerin devletine destek amacıyla yapıldığını belirten Aktaş, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Siyasetçilere Gönderme

Aktaş, bazı siyasetçilere gönderme yaparak, “Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?” sözleriyle dikkat çekti.