İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Trabzon’da “rüşvete aracılık” iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirilen Yılmaz’a “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza yükümlülüğü” konuldu.

Savcılıkta ifade veren Yılmaz, iddialara ilişkin şunları söyledi:

Arkadaşı Murat Onur’un, DAGİ isimli firmanın sahibi Mahmut Nedim Koç’un bir arsasıyla ilgili hukuki destek talebinde bulunduğunu aktaran Yılmaz, “Koç, söz konusu araziyle ilgili hukuki itilafların çözülemediğini ve hukuki destek istediğini söyledi. Ben de bu talep doğrultusunda konuya dahil oldum” dedi.

Yılmaz, İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ile yapılan görüşmeler hakkında ise, “Toplantılarda arazinin hukuki durumu değerlendirildi. Hiçbir görüşmede gayri hukuki menfaat temini söz konusu olmadı. Rüşvet iddialarını kesinlikle reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 32 yıllık hukukçu olan Yılmaz, savunmasında şunları ekledi: “Bugüne kadar yüzümü kızartacak herhangi bir eylemde bulunmadım. Bütün işlemler hukuka uygun şekilde yürütüldü. Tarafıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum; en fazla tanık sıfatıyla ifade vermem gerektiğini düşünüyorum.”