Bakan Göktaş'tan anlamlı mesaj: "Kuşaklar arası bağları güçlendireceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, yaşlılara verilen hizmetlerin yalnızca bakım ve destekle sınırlı olmadığını vurguladı.

“Bakanlık olarak yaşlı hizmetlerini sadece bakım ve destekle sınırlı görmüyoruz. Onların sosyal hayata katılımlarını önemsiyor, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için her geçen gün yeni projeler üretiyoruz.” dedi.

“YAŞLILARIMIZ GEÇMİŞİMİZİN EMANETİ, GELECEĞİMİZİN DUASIDIR”

Göktaş, konuşmasında sosyal devlet anlayışının önemine değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 23 yıldır sürdürdüğümüz sosyal devlet politikaları, insanı merkeze alan bir medeniyet çağrısıdır.” ifadelerini kullandı. Yaşlıların bilgi ve deneyimlerinin topluma kazandırılmasının da temel hedefleri olduğunu vurgulayan Göktaş, “Yaşlılarımız dünün emekçileri, bugünün rehberleri ve yarının duasıdır.” diye konuştu.

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde 464 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 615 yaşlının yatılı hizmet aldığını belirtti. Gündüzlü bakım merkezleri, Evde Bakım Yardımı, Ulusal Vefa Programı ve Yaşlı Destek Programı ile birçok yaşlının kendi evinde hizmet alabildiğini söyledi.

Yeni açılan merkezde yatak kapasitesinin ilerleyen süreçte artırılacağını, burada sağlık, kültürel etkinlikler ve sosyal yaşama dair birçok imkanın sunulacağını aktardı.

“2025 AİLE YILI İLE KUŞAKLAR ARASI BAĞLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin önemine dikkat çeken Göktaş, “Bu yıl, kuşaklar arası dayanışmayı artırarak aile yapımızı ve değerlerimizi güçlendireceğimiz bir dönüm noktasıdır. Böylece büyüklerimiz için büyük bir hassasiyetle çalışmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.” dedi.

Açılış töreninde İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Ardından kurdele kesilerek huzurevinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, bahçeye kendi adına dikilen çınar fidanına can suyu verdi.

Programa; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.