Bakan Memişoğlu Uşak’ta konuştu: “Vatanın bekası için gece gündüz çalışıyoruz”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak’ta AK Parti İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlıkta 23 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurguladı. “Ne kadar hizmet edersek, toplum o kadar iyi olur” diyen Memişoğlu, sağlıklı bir Türkiye için herkesin örnek olması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak’taki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de özellikle sağlık alanında son 23 yılda büyük bir atılım yaşandığını belirten Memişoğlu, hizmetin ve üretimin toplumu ileriye taşıyan en önemli unsur olduğunu söyledi.

“Bizler ne kadar hizmet edersek, ne kadar iyi çalışıp üretirsek bu toplum daha iyi olacak. Böylece vatanımızın bekasını, aynı zamanda refahını sağlayacağız. Bu bilinçle gece gündüz çalışıyoruz.” ifadelerini kullanan Memişoğlu, AK Parti’nin temel motivasyonunun bu hizmet anlayışı olduğunu belirtti.

“SAĞLIK HİZMETİNİN ÖTESİNDE SAĞLIKLI TOPLUMU İNŞA ETMELİYİZ”

Sağlık hizmetlerinde gelinen noktanın yeterli olmadığını belirten Memişoğlu, asıl hedefin sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum olduğunu vurguladı. “Sağlık hizmetinin yanında artık sağlığın teknolojisini üretmemiz ve en önemlisi de hastalanmadan kendimizi korumamız gerekir. Yani sağlıklı toplum olmamız gerekir.” diyen Bakan, hareketli yaşam, sağlıklı beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın altını çizdi.

Her AK Parti mensubunun bu konuda örnek olması gerektiğini belirterek, “Biz dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden bir tanesini verirken sağlıklı bir toplum olmak durumundayız. Onun için çabalıyoruz.” dedi.

Memişoğlu, kentteki temasları kapsamında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Ardından İsmet Paşa Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan’a, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve İl Başkanı Himmet Yaşar da eşlik etti.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ise, bakanlığın sağlık alanında yaptığı yatırımlarla vatandaşa önemli hizmetler sunduğunu belirterek, Memişoğlu’na teşekkür etti.

Toplantının basına kapalı kısmı ile ziyaretler, gün boyunca sürdü.

