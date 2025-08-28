Bursa Yenişehir’de orman yangını alarmı: Alevler tavuk çiftliklerine ilerliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde saat 13.30 sıralarında Fethiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın bölgesinde dumanlar hızla yükselirken, alevlerin Marmaracık ve Seymen köylerine doğru ilerlemesi üzerine ekipler alarma geçti.

Yangının etkilediği bölgelerde hem tarım alanlarının hem de yerleşim birimlerinin tehdit altında olduğu bildirildi.

TAVUK ÇİFTLİĞİ VE GES TESİSİ YANGININ EŞİĞİNDE

Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte alevler, ormana yakın alandaki tavuk çiftliği ve hayvan barınaklarına doğru ilerledi. Yangının yakınındaki Bağlar Mevkisi’nde yer alan güneş enerjisi santrali (GES) de risk altında. Helikopterlerin bu bölgeye defalarca sorti yaptığı belirtildi.

Yangın, Bursa-Bilecik yolunu da tehdit edince jandarma ekipleri tedbir amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Yangına havadan helikopterlerle, karadan ise çok sayıda tanker ve itfaiye aracıyla müdahale sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 12 araç ve 25 personelin aktif şekilde çalıştığı bölgede, yerel halk ve köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için havadan müdahale aralıksız devam ederken, rüzgarın şiddeti çalışmaların en büyük engeli olmaya devam ediyor.

Bölgedeki çiftlik sahipleri ve köylüler alevlerin yaklaşmasından dolayı büyük tedirginlik yaşarken, güvenlik önlemleri artırıldı. Yangının seyri ve kontrol altına alınma süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.