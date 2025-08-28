Türk Telekom’un imtiyaz süresi 2050’ye kadar uzatıldı: Ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı hedefleniyor

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türk Telekom için tarihi bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Önal, “Gururla söylüyorum ki; bugün, Türk Telekom ve ülkemiz için çok önemli bir gün.” sözleriyle duyurduğu açıklamada, Türk Telekom’un 2026 yılında sona erecek olan sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Sürecin hem ülke hem devlet hem de şirket menfaatleri çerçevesinde başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Önal, gelişmenin Türk Telekom tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

EKONOMİYE 20 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN KATKI

Ümit Önal, yeni imtiyaz sözleşmesinin Türkiye ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca bu gelişmenin yalnızca telekomünikasyon sektörü değil, teknoloji tabanlı tüm endüstriler ve Türkiye’nin dijital dönüşümü açısından da büyük ölçekte etkiler yaratacağına dikkat çekti.

“Bu müstesna sorumluluğun bize yeniden emanet edilmesinden onur duyuyoruz.” diyen Önal, Türk Telekom’un iletişim altyapısındaki kurucu ve geliştirici rolünü daha büyük bir motivasyonla sürdüreceklerini söyledi.

“YATIRIMLARIMIZLA HER KÖŞEYE DEĞER KATTIK”

Türk Telekom’un bugüne kadar yaptığı tüm yatırımları Türkiye’nin kazanımı olarak gördüklerini ifade eden Önal, “Ülkemizin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak, imtiyazı, tarihi bir misyon olarak üstlendik. Yatırımlarımızla ülkemizin her köşesine değer kattık; hem yerel hem de global arenada hep ufkun ötesine taşıma gayreti içinde olduk.” dedi.

Ayrıca şirketin, Türkiye’nin teknolojideki bayrak taşıyıcısı olma misyonunu kararlılıkla sürdüreceğini de vurguladı.

Süreçte katkısı bulunan kurum ve kişilere teşekkür eden Önal, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza, Türk Telekom’un çok kıymetli çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum.” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.