Ekonomi uzmanından kritik uyarı: "Memur ve emekli maaşları en az..."

Latifoğlu, gıda, kira, ulaşım, sağlık ve eğitim harcamalarında enflasyonun manşet rakamların iki katına çıktığını vurguladı. Özellikle gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken ekonomist, “Türkiye’nin en bol ürünü olan ayçiçek yağında bile fiyatlar katlandı. Bu tabloyu anlatıyor” dedi.

FAİZ POLİTAKASI ÇARE OLMUYOR

1980’lerden kalma parasalcı ekonomi modelinin yeniden uygulandığını ifade eden Latifoğlu, talebi kısmaya dayalı faiz politikalarının enflasyonu düşürmeyeceğini söyledi. IMF ile yapılan stand-by anlaşmalarında aynı yöntemlerin defalarca denendiğini ve başarısız olduğunu hatırlatan Latifoğlu, çözümün arz yönlü düzenlemelerde olduğunu belirtti. Ona göre çiftçiyi desteklemek, üretimi artırmak ve piyasayı düzenlemek en temel çözüm yolları arasında.

MEMUR VE EMEKLİYE DAHA YÜKSEK ZAM ÖNERİSİ

Latifoğlu, memur ve emeklilere yapılan zamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Manşet enflasyonun en az iki katı oranında zam yapılmalı. Ayrıca vatandaşın temel harcama kalemlerinden oluşacak özel bir endeks oluşturulmalı ve buna göre ücret artışı yapılmalı. Bununla da kalmamalı, son iki yıldaki kayıplar telafi edilmeli” dedi.

EKONOMİ POLİTİKALARI MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Ekonomi yönetiminin sadece rakamlara değil sosyal desteklere de odaklanması gerektiğini ifade eden Latifoğlu, OECD ülkeleri arasında vatandaşına en az kamu desteği sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. “Bu mesele sadece ekonomi değil, aynı zamanda milli güvenlik sorunudur. Düşük gelir politikaları Türkiye’yi güçlü bir ülke yapamaz” diye ekledi.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN YOL HARİTASI

Latifoğlu, Türkiye’nin ekonomik iddiasını artırabilmesi için sosyal destekleri büyütmesi, memur ve emeklilerin alım gücünü koruması ve üretime dayalı yeni bir ekonomik model geliştirmesi gerektiğini söyledi. “Batının ihtiyaçlarına göre dizayn edilen IMF politikaları terk edilmeli, kendi ihtiyacımıza göre yol alınmalı” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.