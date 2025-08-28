Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü: “Türkiye, barışın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, savaşın kalıcı barışla sonlanması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu süreçte aktif rol almaya devam edeceğini belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü: “Türkiye, barışın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır”
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı bildirildi.

ERDOĞAN: “TÜRKİYE’NİN GAYRETLERİ SÜRECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska ve Washington’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin gayretlerinin süreceğini vurguladı. Türkiye’nin, barışın sağlanmasının ardından Ukrayna’nın güvenliğine katkı vermeye devam edeceğini de belirtti.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğuna inandığını belirterek, “iki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini” ifade etti. Türkiye’nin, barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu da vurguladı.

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin şahsında tüm Ukrayna halkının Bağımsızlık Günü’nü de kutladı.

İsrail ablukası can alıyor: Gazze’de açlık nedeniyle ölü sayısı 317’ye yükseldiİsrail ablukası can alıyor: Gazze’de açlık nedeniyle ölü sayısı 317’ye yükseldiGündem
Sürücüler dikkat! Valilik 30 Ağustos'ta kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladıSürücüler dikkat! Valilik 30 Ağustos'ta kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladıYurt
cumhurbaşkanı erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Günün Manşetleri
“Türkiye, barışın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır”
Valilik 30 Ağustos'ta kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı
AK Parti’den CHP’li belediyelere sert mesaj
Türkiye’den İsrail’e sert tepki
Ukrayna’da Çernobil topraklarında yasadışı tarım
İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alınmıştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik çözüm planı
İBB soruşturmasının kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş
Yedikule Göğüs Hastanesi’nde rüşvet ve usulsüzlük
FETÖ bağlantılı şirketlere operasyon!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları 📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altında yeni rekor beklentisi: Gram altın 6 bin liraya ne zaman çıkacak? Altında yeni rekor beklentisi: Gram altın 6 bin liraya ne zaman çıkacak?
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor 500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor
Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo