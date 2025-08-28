Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü: “Türkiye, barışın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı bildirildi.

ERDOĞAN: “TÜRKİYE’NİN GAYRETLERİ SÜRECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska ve Washington’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin gayretlerinin süreceğini vurguladı. Türkiye’nin, barışın sağlanmasının ardından Ukrayna’nın güvenliğine katkı vermeye devam edeceğini de belirtti.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğuna inandığını belirterek, “iki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini” ifade etti. Türkiye’nin, barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu da vurguladı.

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin şahsında tüm Ukrayna halkının Bağımsızlık Günü’nü de kutladı.