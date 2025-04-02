Eğitim skandalı: 200 öğrenci cinsel istismar ve şiddet iddiasıyla şikayetçi oldu

Fransız basınında yer alan haberlere göre, mağdur öğrencilerden oluşan bir topluluk, okul yönetimi hakkında hazırlanan 48 ek şikayeti Pau Savcılığına sunacağını duyurdu. Böylece, bu okuldan mağduriyet yaşadığını belirterek yasal yollara başvuranların sayısı 200’e yükseldi.

Katolik Eğitim Genel Sekreteri’nden Açıklama

Fransa’daki Katolik özel okullarının idari ve pedagojik yönetiminden sorumlu Katolik Eğitim Genel Sekreteri Philippe Delorme, Meclis soruşturma komisyonu önünde açıklamalarda bulundu.

Delorme, mağdur öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "Bu gençlere ve ailelerine, onları insanca yetiştireceğimize dair söz verdik ancak bu sözümüzü tutmadık. Bunun yerine, onları kabul edilemez kötü muamelelere maruz bıraktık." ifadelerini kullandı.

5 Şubat'ta Mediapart internet sitesi tarafından yayımlanan bir haberde, 1993-1997 yılları arasında Eğitim Bakanı olarak görev yapan ve şu an Fransa Başbakanı olan François Bayrou'nun okulda yaşandığı iddia edilen cinsel istismar ve şiddet olaylarından haberdar olduğu öne sürüldü.

Ancak Bayrou, 11 Şubat’ta Meclis’te yaptığı açıklamada, bakanlığı döneminde bu tür iddialardan hiçbir şekilde haberdar edilmediğini savundu.

Geçen yıl, Notre-Dame de Betharram'da 1960-2011 yılları arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İlk etapta 112 eski öğrencinin şikayeti üzerine açılan davaya, daha sonra 40 kişi daha katılmıştı. Son olarak eklenen 48 yeni başvuruyla toplamda 200 mağdur olduğu belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında okulun 93, 69 ve 59 yaşlarındaki üç eski çalışanı 19 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.