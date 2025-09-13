Elon Musk’tan şok karar: Grok ekibinde 500’den fazla kişi işten çıkarıldı

Business Insider’ın haberine göre, işten çıkarılan ekip, xAI’nin en büyük çalışan grubunu oluşturuyordu. Bu ekip, Grok’un dünyayı anlamasını sağlamak için ham verileri bağlama oturtarak kategorize eden, yani yapay zekaya öğrenme kapasitesi kazandıran çalışanlardan oluşuyordu.

Çalışanlara gönderilen e-postada, sözleşmelerinin bitiş tarihine kadar veya 30 Kasım’a kadar ödeme yapılacağı, ancak şirket sistemlerine erişimlerinin işten çıkarma günü itibarıyla kapatılacağı ifade edildi.

“UZMAN EKİBİ 10 KAT ARTIRACAĞIZ”

xAI, konuyla ilgili yorum taleplerine karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayı işaret etti. Açıklamada, farklı alanlarda işe alımların sürdüğü ve uzman yapay zeka eğitmen ekibinin 10 kat büyütülmesinin planlandığı duyuruldu.

Şirketin yeniden yapılanma süreci, işten çıkarmaların geçici bir küçülme değil, daha nitelikli bir ekiple büyüme hamlesi olduğuna işaret ediyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, xAI’nin mali işler direktörü Mike Liberatore, yalnızca birkaç ay görev yaptıktan sonra temmuz sonunda şirketten ayrıldı. Bu ayrılık, şirketin üst yönetiminde de dalgalanmalar yaşandığını gösteriyor.

Elon Musk, 2023 yılında kurduğu xAI ile yapay zeka sektöründe büyük teknoloji şirketlerine meydan okumayı amaçladığını açıklamıştı. Musk, rakiplerini “aşırı sansür uygulamak” ve “güvenlik standartlarında gevşek davranmak” ile suçlamış, kendi şirketinin bu alanda daha güvenilir ve özgürlükçü bir yaklaşım sergileyeceğini iddia etmişti.