Bakan Tekin konuştu: "12 yıllık zorunlu eğitim bence de uzun"

Bakan Yusuf Tekin, CNN Türk’te katıldığı programda 12 yıllık zorunlu eğitim süresine ilişkin gelen şikayetleri gündeme getirdi. Tekin, toplumun geniş bir kesiminin bu sürenin uzun olduğunu ifade ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Gittiğimiz her yerde 12 yıllık eğitimin yüksek olduğu şikayetleri bize geldi. Toplumun büyük bir kesimi 12 yıllık eğitimin yüksek olduğunu ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Benim görüşüm de öyle. Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı ve farklı şekilde erişebiliyorlar. Bu tartışma sadece bizde değil dünyanın her yerinde yapılıyor.”

Bakan Tekin, kız çocuklarının eğitime katılım oranının yüzde 98’e çıktığını da vurguladı ve tüm çocukların eğitim hakkına erişimi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

“ÖZEL OKULLARIN KİTAP DAYATMASININ CEZASI OKUL KAPATMAYA KADAR GİDER”

Velilerin özel okullarda karşılaştıkları kitap zorluklarına da değinen Tekin, bu konudaki yaptırımların oldukça ağır olacağına dikkat çekti:

“Özel okullarda devletin verdiği ders kitabının adıyla başka bir kitap satamazlar. Bizim ders kitaplarının kullanılmasını lütfen istirham etsinler. Özel okullar da bizim ders kitaplarının kullanılıp kullanılmamasını denetleyecek. Okul kapatmaya kadar cezası var. Bu yönetmeliğe aykırıdır. Bunu zorunlu olarak satan özel okullara gereğini yine yaparız.”

Okul kayıtları sırasında velilerden bağış talep edilmesiyle ilgili de net konuşan Tekin, “İlkokula başlayan öğrenciyi evine en yakın okula kaydediyoruz. Çocuk zaten kayıtlıyken veliden zorla bağış istemek mantıklı değil. Sizden para isterlerse bize şikâyet edin.” ifadelerini kullandı.

Velilerin okullara katkıda bulunmak istemelerinin doğal olduğunu belirten Bakan, ancak bunun hiçbir şekilde zorunlu hale getirilemeyeceğini vurguladı.

ÖZEL OKULLARIN ÜCRETLERİ VE DİĞER KONULAR

Türkiye’de toplam 12 bin özel okul bulunduğunu belirten Tekin, kamuoyunda konuşulan yüksek ücretlerin genelleme yapılacak bir durum olmadığını açıkladı:

“Sadece 82 okul 1 milyon TL üzerinde eğitim ücreti alıyor. 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında ücret olan okul sayısı 682. Özel okullarımızın yarısı 400 bin TL’nin altında ücretle hizmet veriyor. Veliler çocuklarını özel okula göndermek zorunda değil, tercih meselesi.”

Servis ücretlerindeki artışlarla ilgili ise bakanlığın fiyat belirleme yetkisinin bulunmadığını, bu yetkinin belediyelerin domine ettiği UKOME kararlarıyla belirlendiğini söyledi.

Öğretmen atamalarında mülakat sistemine de değinen Bakan Tekin, haksızlığa uğradığını düşünen adaylara itiraz hakkını kullanmaları çağrısında bulundu: “‘Bana haksızlık yapıldı’ diyen arkadaşımız itiraz etsin. Kamera kayıtlarını izleyelim. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın istediği okulda çalışmasını arzu ederim. Ancak bu her zaman mümkün değil. Ülkenin her köşesinde öğretmen ihtiyacı var.”