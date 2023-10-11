Emel Mathlouthi Konserini Filistin'e Adadı

Dünya müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, İstanbul'da muhteşem bir konserle sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Mathlouthi, performansını Filistin halkına adayarak dayanışma mesajı verdi.



Emel Mathlouthi, büyüleyici performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.



Müziğin sadece önemli bir dayanışma aracı olduğunu bir kez daha gösterdi. Konserini Filistin halkına adadı.



Geceye Türkçe selamlamasıyla başladı ve 'kaddesh parçasını Gazze için seslendirdi.



Sanatçı konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. "Nereye baksak yangın var ama dünyayı kurtarmak için gücümüz de var." dedi.



Gecenin sürpriz ismi Yavuz Bingöl eşliğinde Sarı gelin türküsünü seslendiren sanatçı ardından Kürtçe olarak "Hey Dilbere" parçasını söyledi.



Mathlouthi solo olarak orkestrasız en çok tanındığı "Naci El Palestine" parçasıyla konseri sonlandırdı.