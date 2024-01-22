Ensarullah'tan gövde gösterisi

Yemen'de başkent Sana'nın kuzeyinde Bani Hushaish bölgesinde toplanan Ensarullah Hareketi destekçileri, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarını protesto ederek geçit töreni düzenledi, gövde gösterisi yaptı.

Ellerinde hafif ve ağır silahlar taşıyan üyeler, ABD, İngiltere ve İsrail aleyhine slogan attı.

ABD ve İngiltere’nin saldırısına rağmen Ensarullah yönetimi Kızıldeniz’de İsrail yanlısı gemilere geçit vermemişti. Ensarullah sözcüsü Muhammed Abdusselam da dün X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kızıldeniz'de olup bitenler hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerinin açığa çıktığını" belirtmişti.

Abdusselam, Washington yönetiminin uluslararası kriz yaratmaya ve bunun sonuçlarından Yemen'i sorumlu tutmaya çalıştığını vurguladı.

"Washington, Kızıldeniz'deki olayları 'uluslararası kriz' yaratmak için istismar ediyor." ifadesini kullanan Sözcü Abdusselam, "Husilerin hedefinin İsrail gemileri veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemiler olduğunu" yineledi.

Sözcü, "ABD'ye gereksiz krizler yaratarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını durdurma sorumluluğundan kaçınmaya son vermesi" çağrısında bulundu.

64 GEMİ GEÇTİ

Ensarullah Hareketi’nin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi de gemilerin Kızıldeniz'den güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayacak en basit çözümün, otomatik tanımlama sistemlerinde "İsrail'le bir bağlantımız yoktur" ibaresini koymaları olduğunu ifade etmişti.

Bu çözümün etkinliğini kanıtladığını dile getiren Husi, İsrail gemilerini hedef almaya başladıkları kasım ayından bu yana bu ibareyi kullanan 64 geminin güvenli bir şekilde Kızıldeniz'den geçtiğini aktardı.

Husi, İngiltere ve ABD'nin, Yemen'e düzenlediği saldırılarla en büyük zararı başta Avrupa olmak üzere dünyaya verdiğini kaydetti.